تقرير إسرائيلي: استهداف عشرات المواقع لحزب الله اللبناني في سوريا

أفاد موقع "واللا" walla الإسرائيلي، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بقصف العشرات من الأهداف التابعة لحزب الله اللبناني في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، خلال الثلاث سنوات الماضية.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذه الأهداف شملت مخازن أسلحة.

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وذكر الموقع الإسرائيلي أن حزب الله كان يستعد لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من هضبة الجولان بأسلحة تصله من إيران بحرا وبعضها يصل برا وجوا وتمرر عبر قوافل إلى هضبة الجولان السورية.

وأوضحت مصادر رفيعة أن حزب الله لم يرد على الهجمات في سوريا، ما زاد من صعوبة العمليات اللوجيستية وأنشطته لإقامة مواطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.

وفي بعض الأماكن، تمكن ناشطون في حزب الله من نصب مخازن أسلحة هاجمها ودمرها سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب تقارير خارجية.