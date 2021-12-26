لحماية جنودها.. تركيا تدرب مئات المقاتلين السوريين لزجهم بالمعارك

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن 400 مقاتل من عناصر فصائل "الجيش الوطني" العاملة في منطقة خفض التصعيد والمرافقة للقوات التركية، يخضعون إلى "دورة تدريبية على سلاح المدرعات والمجنزرات ذات الصناعة التركية في معسكر المسطومة بإدلب".

وأوضح المرصد أن التدريبات تشمل تدريب طواقم للدبابات، والتي قال إن القوات التركية أدخلتها لأول مرة ضمن نطاق التدريبات للمقاتلين السوريين.

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وأشار إلى أن القوات التركية "تجهز كوادر قادرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمجنزرات، تحضيراً لزجهم في المعارك دون الحاجة للجنود الأتراك في الخطوط الأمامية".

ويأتي ذلك بعد تدريبها 200 مقاتل سوري من الفصائل الرديفة على استعمال مضادات الدروع بمختلف أنواعها.