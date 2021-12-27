.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا تعتقل شخصاً للاشتباه بتزويده دمشق بمكونات أسلحة كيماوية

  • الخط
الأسد يرتكب مجزرة بالكيماوي في الغوطة تحت عين المراقبين
أرشيفية
سوريا والأسد

فرنسا تعتقل شخصاً للاشتباه بتزويده دمشق بمكونات أسلحة كيماوية

وتقول سوريا إنها تخلت عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق مع أميركا وروسيا

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

وجهت باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي من أصل سوري تم اعتقاله للاشتباه بـ"تزويده دمشق بمكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتقول سوريا إنها تخلت عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق مع أميركا وروسيا إثر تنفيذ هجوم بأسلحة كيماوية في الغوطة ومقتل 1400 شخص

ووجهت في باريس يوم السبت (25 كانون الأول/ ديسمبر 2021) تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري تم اعتقاله للاشتباه بتزويده دمشق بمكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا عبر شركة الشحن التابعة له، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.

جرائم ضد الإنسانية

والمتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه في جنوب فرنسا، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من الملف. وأوضح مصدر قضائي للوكالة أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصاً تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

بضربتين مختلفتين.. إسرائيل استهدفت كيماوي سوريا سوريا بضربتين مختلفتين.. إسرائيل استهدفت كيماوي سوريا

وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

وتنفي سوريا الادعاءات الغربية حول استخدامها لمواد كيميائية خلال الأعمال العسكرية ضد المجموعات المسلحة.

وتقول دمشق إن الاتهامات الصادرة لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون "مدعي عام" يعمل بالذكاء الاصطناعي
طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021 طلاق شيرين وزواج حلا شيحة.. أبرز أحداث الوسط الفني بـ2021
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي شاهد.. مقر مدربي حزب الله في اليمن مع عناصر الحوثي
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد