.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد استهدافه.. التحالف يقصف مناطق النظام السوري وميليشيات إيران

  • الخط
حقل كونيكو
ميليشيات إيران

بعد استهدافه.. التحالف يقصف مناطق النظام السوري وميليشيات إيران

المرصد السوري: التحالف يتخذ من حقل الغاز الذي استهدف في دير الزور قاعدة له

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذيفتين في محيط حقل الغاز "كونيكو" الذي تتخذ منه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور.

ووفقًا للمصادر فإن مصدر تلك القذائف مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور.

على صعيد متصل، قصفت مدفعية تتمركز في محيط قاعدة التحالف الدولي حقل الغاز "كونيكو"، بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

صور.. وفاة وإصابة عائلة نازحة من 8 أشخاص بحريق في مخيم بمأرب اليمن صور.. وفاة وإصابة عائلة نازحة من 8 أشخاص بحريق في مخيم بمأرب

وفي 13 ديسمبر، دوت انفجارات متتالية بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذ منه قوات التحالف الدولي كقاعدة عسكرية لها شرقي دير الزور، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري فإن قوات التحالف الدولي كانت يجري تدريبات عسكرية في محيط القاعدة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، في 7 ديسمبر، بأن قوات "التحالف الدولي" أجرت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بادية أبو خشب الواقعة شمال غرب دير الزور، بمشاركة عربات "برادلي" الأميركية، والتي وصلت إلى قواعد التحالف الدولي قادمة من منطقة رميلان بريف الحسكة.

وفي 2 ديسمبر، أطلقت قوات التحالف الدولي 10 قذائف مدفعية نحو جهة مجهولة، كما أطلقت قذائف مضيئة في محيط القاعدة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات التحالف الدولي كانت تجري تدريبات في القاعدة العسكرية، دون وجود أي خرق أمني في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
مصر.. تفاصيل مروعة عن مصر.. تفاصيل مروعة عن "حلة محشي" قتلت الأم وأطفالها الـ3
"يمكن سماعه قبل الشعور به".. أبرز أعراض كورونا أوميكرون
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
قبل أن تذهب
أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما في شمال شرق سوريا
أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما في شمال شرق سوريا
اكتشف المزيد