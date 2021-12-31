بعد استهدافه.. التحالف يقصف مناطق النظام السوري وميليشيات إيران

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذيفتين في محيط حقل الغاز "كونيكو" الذي تتخذ منه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور.

ووفقًا للمصادر فإن مصدر تلك القذائف مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور.

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على صعيد متصل، قصفت مدفعية تتمركز في محيط قاعدة التحالف الدولي حقل الغاز "كونيكو"، بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وفي 13 ديسمبر، دوت انفجارات متتالية بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذ منه قوات التحالف الدولي كقاعدة عسكرية لها شرقي دير الزور، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري فإن قوات التحالف الدولي كانت يجري تدريبات عسكرية في محيط القاعدة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، في 7 ديسمبر، بأن قوات "التحالف الدولي" أجرت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بادية أبو خشب الواقعة شمال غرب دير الزور، بمشاركة عربات "برادلي" الأميركية، والتي وصلت إلى قواعد التحالف الدولي قادمة من منطقة رميلان بريف الحسكة.

وفي 2 ديسمبر، أطلقت قوات التحالف الدولي 10 قذائف مدفعية نحو جهة مجهولة، كما أطلقت قذائف مضيئة في محيط القاعدة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات التحالف الدولي كانت تجري تدريبات في القاعدة العسكرية، دون وجود أي خرق أمني في المنطقة.