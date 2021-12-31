.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول كردي: تركيا تقطع نصف مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا

  • الخط
نهر الفرات في سوريا (رويترز)
نهر الفرات

مسؤول كردي: تركيا تقطع نصف مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا

المهباش: "الوارد المائي القادم من تركيا حتى يومنا هذا لا يتجاوز 250 متر مكعب في الثانية"

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

اتهم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، تركيا، اليوم الجمعة بقطع مياه نهر الفرات عن مناطق شمال وشرق سوريا إلى أقل من النصف، متهماً الدولة التركية بممارسة "حرب مائية واقتصادية" ضد هذه المناطق.

وأوضح في مقابلة مع قناة "روناهي" أن "الوارد المائي القادم من تركيا حتى يومنا هذا لا يتجاوز 250 مترا مكعبا في الثانية".

وأشار المهباش خلال المقابلة أيضا إلى أن أهم التحديات الخارجية التي تواجه إدارته هي "القصف التركي المستمر للقرى والمدن الآهلة بالسكان وما نجم عنه من نزوح من عفرين ورأس العين وتل أبيض".

التحالف ينشر صوراً تثبت استحداث الحوثيين مركزاً للجمارك بمعسكر السوادية اليمن اليمن والحوثي التحالف ينشر صوراً تثبت استحداث الحوثيين مركزاً للجمارك بمعسكر السوادية

وفي نوفمبر الماضي، بحث وزيرا الموارد المائية في سوريا والعراق في اجتماع افتراضي التحديات التي تتعلق بالواقع المائي للبلدين بما فيها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتعنت الجانب التركي فيما يخص تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري الفرات ودجلة.

ويهدد الجفاف والعتمة ومشاكل أخرى مختلف المناطق السورية الواقعة شمال وشمال شرقي البلاد، التي تخضع أغلبها لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية"، فضلاً عن مناطق عراقية أيضا، نتيجة تعمّد تركيا تقليل كمية المياه التي تتدفق من أراضيها إلى تلك المناطق عبر نهر الفرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟ سُجن بسبب المخدرات.. ماذا حلّ ببطل Home Alone وكيف تغيرت ملامحه؟
فطر البقع البيضاء.. تحذير من بكتيريا نادرة تشكل فطر البقع البيضاء.. تحذير من بكتيريا نادرة تشكل "تهديداً عالمياً"
الأكثر قراءة
الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين الشقيقان غوميز.. يظهران في أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين
شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه شاهد.. حارس لملكة بريطانيا يطرح ويبعد طفلا عن طريقه بقدميه
"مرض مزدوج".. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ" فلورونا "
بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة "ارحمني يا وائل"
فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً فيديو مرعب.. عراقي يقتل 18 من أسرته بالرصاص في الرأس بينهم 12 طفلاً
توطين وظائف هذه القطاعات في السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم توطين وظائف هذه القطاعات في السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم
قبل أن تذهب
ارتفاع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. وهذه الأسباب
ارتفاع سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. وهذه الأسباب
اكتشف المزيد