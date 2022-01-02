ناموا واختنقوا.. مأساة تخطف أم سورية وأطفالها الـ3 بلبنان

رغم هربهم من شبح الحرب بحثاً عن بر الأمان إلا أن المأساة لم تتركهم وشأنهم بل لاحقتهم إلى لبنان. فقد توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم بعد استنشاق أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم في قرية جنوبي البلاد.

وكشف مسؤول في جمعية إسعاف صحي محلية، أنه تم نقل الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة.

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كما أضاف في حديث لوكالة أسوشييتد برس، اليوم الأحد، أن الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة بالمنزل الكائن بقرية الخرايب المطلة على البحر المتوسط.

من جهته، قال مسؤول بمستشفى الفقيه، إن الأم البالغة من العمر 31 عاماً وأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم.

1.5 سوري في لبنان

يذكر أن نحو 1.5 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد في بلادهم، يقيمون حاليا في لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، وغالبا ما يعيش هؤلاء في مخيمات قذرة ومنازل متهالكة.

وقد تعمق الفقر بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء، في ظل معاناة لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90% من الأسر السورية اللاجئة تعيش في فقر مدقع.