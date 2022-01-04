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التحالف الدولي يقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا

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من مقاتلات التحالف الدولي
سوريا والأسد

التحالف الدولي يقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا

قال مسؤول التحالف إن المواقع المقصوفة كانت تشكل "تهديدا وشيكا"

دبي - قناة العربية، واشنطن - رويترز

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ذكر مسؤول من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن التحالف نفذ، اليوم الثلاثاء، ضربة في سوريا، لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تشكل "تهديدا وشيكا".

وقال المسؤول الذي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التحالف شاهد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء في سوريا. ولم يحدد المسؤول أيا من دول التحالف نفذ الضربة.

وفي هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن دوي انفجارات وصفها بالعنيفة سُمع في مناطق نفوذ لجماعات مسلحة موالية لإيران في دير الزور الشرقي جراء قصف مسيرات مجهولة.

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وأضاف المرصد أن القصف وقع في مناطق "تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع مزار عين علي، الواقعة على أطراف مدينة القورية، ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية".

وذكر المرصد أن القصف تزامن مع تحليق لطيران حربي تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة. وأشار المرصد إلى عدم توفر أي معلومات عن حجم الخسائر التي سببها هذا القصف حتى الآن.

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