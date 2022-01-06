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إسرائيل تقصف محيط قرية الحرية في القنيطرة السورية بالدبابات

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الجولان المحتل - فرانس برس
من مرتفعات الجولان (أرشيفية- فرانس برس)

إسرائيل تقصف محيط قرية الحرية في القنيطرة السورية بالدبابات

الهجوم الإسرائيلي تم بالتوازي مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة

العربية.نت، وكالات

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أعلنت وكالة "سانا" السورية قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل "استهدفت بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة".

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وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي تم بالتوازي مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة.

وكانت إسرائيل قد قامت بقصف في الـ28 من الشهر الماضي بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

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