المرصد: ضباط أتراك يدربون 150 مقاتلاً سورياً على أسلحة دفاع جوي
وقال المرصد إن القوات التركية تستعد لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين السوريين على الأسلحة المضادة للطائرات
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن مصادر لم يسمها أن ضباطا من القوات التركية قدموا دروسًا فنية عن الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب.
وقال المرصد إن القوات التركية تستعد لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين السوريين على الأسلحة المضادة للطائرات، مشيرا إلى أن "المرحلة الراهنة ستكون على تقديم الدروس النظرية عن كيفية استخدامها، وستتبعها خلال الأيام القادمة، دورة عملية للمتفوقين من المقاتلين السوريين والبالغ عددهم 150 مقاتلا".
أضاف أنه "بذلك تكون القوات التركية قد أجرت عمليات تدريبية للأسلحة المضادة للدروع وسلاح المدفعية والآليات الثقيلة لأكثر من 1000 مقاتل سوري ضمن الفصائل الموالية لتركيا والمنتشرة في منطقة خفض التصعيد".