.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المرصد: ضباط أتراك يدربون 150 مقاتلاً سورياً على أسلحة دفاع جوي

  • الخط
عناصر من الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا في عفرين (أرشيفية- فرانس برس)
سوريا والأسد

المرصد: ضباط أتراك يدربون 150 مقاتلاً سورياً على أسلحة دفاع جوي

وقال المرصد إن القوات التركية تستعد لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين السوريين على الأسلحة المضادة للطائرات

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن مصادر لم يسمها أن ضباطا من القوات التركية قدموا دروسًا فنية عن الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب.

فصائل موالية لتركيا تحاول إسقاط مروحية روسية في عفرين عدسة العربية فصائل موالية لتركيا تحاول إسقاط مروحية روسية في عفرين

وقال المرصد إن القوات التركية تستعد لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين السوريين على الأسلحة المضادة للطائرات، مشيرا إلى أن "المرحلة الراهنة ستكون على تقديم الدروس النظرية عن كيفية استخدامها، وستتبعها خلال الأيام القادمة، دورة عملية للمتفوقين من المقاتلين السوريين والبالغ عددهم 150 مقاتلا".

أضاف أنه "بذلك تكون القوات التركية قد أجرت عمليات تدريبية للأسلحة المضادة للدروع وسلاح المدفعية والآليات الثقيلة لأكثر من 1000 مقاتل سوري ضمن الفصائل الموالية لتركيا والمنتشرة في منطقة خفض التصعيد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترافق الجيش اليمني في انتصاراته بمأرب
كاميرا العربية ترافق الجيش اليمني في انتصاراته بمأرب
اكتشف المزيد