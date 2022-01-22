تطور جديد بالحسكة.. وقوع حراس سجن غويران في قبضة "داعش"

فيما لا تزال تداعيات هجوم تنظيم داعش على سجن غويران في الحسكة مستمرة، أظهر مقطع فيديو، مساء السبت، وقوع عدد من حراس السجن أسرى بيد التنظيم الإرهابي.

وكانت مصادر العربية/الحدث كشفت في وقت سابق اليوم، أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت عملية اقتحام سجن غويران بالحسكة بإسناد جوي من التحالف الدولي.

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كما أضاف مراسل العربية/الحدث أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لقسد يستهدف المباني المجاورة للسجن، مشيراً إلى أن الطيران الحربي التابع للتحالف قصف أيضاً بعدة صورايخ محيط السجن.

مقطع فيديو يظهر وقوع عدد من حراس سجن غويران أسرى بيد #داعش

#العربية pic.twitter.com/hQTmKv8Em3 — العربية (@AlArabiya) January 22, 2022

هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 22 عنصراً من التنظيم الإرهابي خلال اشتباكات اليوم السبت.

فيما أفاد مراسل العربية/الحدث بأن 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا كذلك خلال اشتباكات اليوم، لتصبح الحصيلة 17 قتيلاً و23 جريحاً وفق أرقام قسد الرسمية.

وارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية نتيجة الأحداث إلى 89 بينهم 56 من داعش، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن سجن غويران يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، غالبيتهم من سوريا والعراق، فضلا عن جنسيات أخرى، وهو أكبر سجن للدواعش في العالم أجمع.

أما الهجوم الذي وقع فجر الجمعة، فكان الأعنف والأضخم من نوعه والأكثر تنظيماً منذ القضاء على التنظيم كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في آذار/مارس من العام 2019.