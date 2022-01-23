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شاهد.. قذيفة تسقط بالقرب من فريق العربية في محيط سجن غويران

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تنظيم داعش

شاهد.. قذيفة تسقط بالقرب من فريق العربية في محيط سجن غويران

مراسل العربية من قلب الأحداث: الاشتباكات مع داعش انتقلت إلى حي غويران السكني في الحسكة

العربية.نت

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نجا فريق قناة العربية من قذيفة سقطت بالقرب منهم خلال التغطية المباشرة للأحداث الدامية بين القوات الكردية وعناصر تنظيم داعش في محيط سجن غويران.

وأفاد مراسل العربية من قلب الأحداث اليوم الأحد، أن الاشتباكات مع داعش انتقلت إلى حي غويران السكني في الحسكة.

واستمر القتال لليوم الرابع على التوالي في شمال شرقي سوريا بين عناصر من "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسؤولة عن سجن غويران والذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف من المشتبه بهم من أعضاء التنظيم وسط محاولات متجددة لـ"قسد" بالتقدم داخل السجن.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 123 قتيلا حصيلة الاشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية وداعش في الحسكة.

وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

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إسناد جوي من التحالف

ويعد الهجوم الذي شنه عناصر من "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة الخميس الماضي، من أكبر الهجمات التي تنفذها منذ دحرها عن مناطق سيطرتها في سوريا عام الفين وتسعة عشر.

وتمكنت "قسد" بإسناد جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية السيطرة على مواقع جديدة.

ونفذت طائرة حربية تابعة لـ"التحالف الدولي" غارة استهدفت أحد الأبنية في سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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