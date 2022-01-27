شاهد عناصر داعش يحاولون استهداف طاقم العربية في الحسكة

حاول تنظيم داعش استهداف طاقم قناتي "العربية" و"الحدث" وقوات أميركية، الخميس، في الحسكة، شمال شرق سوريا.

وأطلق تنظيم داعش قذائف خلال محاولة الاستهداف التي جاءت بالتزامن مع فشل محاولة التنظيم السيطرة على سجن غويران الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

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ويوم 23 يناير، نجا فريق قناة "العربية" و"الحدث" من قذيفة سقطت بالقرب منهم خلال التغطية المباشرة للأحداث الدامية بين القوات الكردية وعناصر تنظيم داعش في محيط سجن غويران.

ويضم سجن "غويران" أكثر من ثلاثة آلاف من المشتبه بهم من أعضاء تنظيم داعش.

وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

ويعد الهجوم الذي شنه عناصر من "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة، الخميس الماضي، من أكبر الهجمات التي تنفذها منذ دحرها عن مناطق سيطرتها في سوريا عام 2019.

وتمكنت "قسد" بإسناد جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من السيطرة على المعتقل، واستسلم المئات من مهاجمي داعش.