وصول شاحنتين إلى مخازن سلاح تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بوصول شاحنتين إلى مخازن سلاح تابعة لحزب الله اللبناني بمنطقة آثار الشبلي بريف دير الزور الشرقي في سوريا خلال الساعات الماضية.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إنه جرى تحميل أسلحة وذخائر، منها صواريخ قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى بالإضافة لسلاح خفيف ومتوسط، عبر الشاحنتين.

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وأضافت المصادر أن الشاحنتين وصلتا إلى ريف دمشق عند الحدود السورية-اللبنانية، حيث تم إفراغ حمولتهما بمواقع ومخازن تابعة لحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن حزب الله أشرف على عملية نقل الأسلحة.

وفي ديسمبر الماضي، أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بقصف العشرات من الأهداف التابعة لحزب الله اللبناني في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، خلال الثلاث سنوات الماضية، وشملت تلك الأهداف مخازن أسلحة.

وذكرت مواقع إسرائيلية وقتذاك أن حزب الله كان يستعد لشن هجمات على إسرائيل انطلاقا من هضبة الجولان بأسلحة تصله من إيران بحرا، وبعضها يصل برا وجوا، وتمرر عبر قوافل إلى هضبة الجولان السورية.

وفاقمت الهجمات على عناصر حزب الله في سوريا من صعوبة العمليات اللوجيستية لإقامة مواطئ قدم للحزب ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية للتمركز جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.