حصيلة جديدة لقتلى معركة الحسكة.. 373 بينهم 268 داعشيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات سجن غويران بالحسكة إلى 373 قتيلا بينهم 268 من عناصر تنظيم داعش.

وقال المرصد إن حصيلة القتلى تتضمن أيضا 98 من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالإضافة إلى سبعة مدنيين.

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أما سبب استمرار تلك الحصيلة في الارتفاع فيعود بحسب المرصد، إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال "عمليات التمشيط والتفتيش" التي تواصل إجراءها في مباني السجن والأحياء المحيطة به.

حصيلة قابلة للارتفاع

كما أوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، أن هذه الحصيلة "قابلة للارتفاع نظرا إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً، ومعلومات عن قتلى" آخرين من الطرفين.

وأفاد بأن ثمة "معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى"، لكنّه أشار إلى وجود تضارب بشأن الطرف الذي ينتمي إليه القتلى".

وكان شهود عيان أفادوا أمس السبت بأن شاحنة تتكدّس فيها العديد من الجثث التي يرجح أنها تعود لعناصر من التنظيم، خرجت من محيط السجن، قبل أن تتوقف في موقع آخر في حي غويران، حيث قامت جرافة بتحمل مزيد من الجثث فيها، ثم أكملت سيرها نحو وجهة مجهولة.

في حين أوضح فرهاد شامي من المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، أن الجثث ستنقل إلى مدافن مخصصة لها ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

اشتباكات عنيفة

يذكر أن السجن كان شهد اشتباكات عنيفة منذ 20 يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أميركياً وعناصر متوارية من التنظيم.

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية يوم الأربعاء الماضي أن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن مسؤولين أكراداً قدّروا بأن حوالي ستين وتسعين من مقاتلي داعش يحتمون في أقبية داخل السجن.

فيما دفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة، جيث لجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.