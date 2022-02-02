سوريا.. مقتل 4 باستهداف جوي تركي لمحطة كهرباء بريف الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل نتيجة استهداف جوي تركي لمحطة كهرباء في ريف الحسكة.

أكدت مصادر المرصد أن القصف استهدف محطة الكهرباء الرابعة قرب مدينة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، والذي طال مبنى يتواجد فيه حرس المحطة والعاملون فيها، حيث إن القتلى من العسكريين والعاملين هناك، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. وأضافت أن القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى المحيطة.

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وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى إصابة عناصر في قوات سوريا الديمقراطية، باستهداف طائرة تركية لموقعين، الأول استهدف محطة كهرباء، والثاني استهدف نقطة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب مدينة المالكية "ديريك" شمال شرقي سوريا.

واستهدف القصف الجوي التركي بصاروخين المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية قرب جبل قره جوخ.

وتقع المحطة الكهربائية بين قريتي تقل بقل وبروج على طريق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي مقتل عنصر وإصابة عنصرين آخرين في "قسد"، في استهداف طائرة مسيرة تركية لمجموعة عمال صيانة كهرباء وعناصر "قسد" في محطة كهرباء في تل جمعة الآشورية بريف تل تمر الشمالي.