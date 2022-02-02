7 قتلى بقصف صاروخي لمدينة الباب الخاضعة للسيطرة التركية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل سبعة بينهم 4 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 29 شخصا في استهداف صاروخي في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي.

وأوضح المرصد أن القصف طال سوقا شعبية وأحياء سكنية في المدينة، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الإصابات الخطرة ومعلومات عن قتلى آخرين.

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المرصد السوري، أشار صباح اليوم إلى أن قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، وفجر اليوم، مستهدفة بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في شيخ عيسى وساموقة وحربل وسد الشهباء، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن حزب العمال الكردستاني شن هجوما صاروخيا على مدينة الباب، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة مدنيين.

وكانت شبكة "رووداو" الكردية، أفادت اليوم الأربعاء، بمقتل ثمانية أشخاص جراء القصف التركي على مخيم مخمور بمحافظة نينوى العراقية الليلة الماضية.

وقالت الشبكة إن المخيم تعرض لقصف تركي ست مرات الليلة الماضية، ونقلت عن إدارة الصحة في مخمور قوله إن الغارات أسفرت أيضاً عن إصابة 17 شخصاً نقلوا إلى المستشفى.

ونقلت عن مسؤول اللجنة المحلية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مخمور عبد الله طاهر قوله إن هناك مقاتلين ومدنيين بين ضحايا القصف.

وأضافت "رووداو" أن الطائرات التركية قصفت منطقة جل ميران على جبل سنجار التابعة لنينوى أيضاً بالتزامن مع قصفها مخيم مخمور.