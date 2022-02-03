شاهد.. حطام مروحية أميركية شاركت بعملية إدلب

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر حطام المروحية التي فقدها الجيش الأميركي في العملية الخاصة التي نفذها ضد زعيم تنظيم داعش الإرهابي في أطمة بمحافظة إدلب السورية.
فقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة، حطام المروحية التي كانت بين عدة مروحيات، نفذت فجر اليوم الخميس إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة.
وأوضح مسؤول أميركي أن مروحية تعطلت في عملية إدلب وتم تدميرها على الأرض، الأمر الذي أكدته كذلك وسائل إعلام أميركية، بسبب تعرضها لعطل ميكانيكي.
يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن مقتل زعيم داعش عبد الله قرداش، الملقب أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في العملية.
وقال في بيان إن عملية سوريا أزاحت زعيم التنظيم الإرهابي "من ساحة المعركة".
كما أضاف ألا خسائر في صفوف القوات الأميركية التي نفذت الإنزال في منطقة أطمة.
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