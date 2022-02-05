خوفاً من الاستهداف.. إيران تعيد انتشار ميليشياتها بتدمر

أعادت المليشيات الإيرانية المتواجدة ضمن مدينه تدمر وسط سوريا، انتشارها في مواقع جديدة، خوافاً من الاستهداف.

وتمركزت تلك الميليشيات في "فندق مريديان تدمر وفندق زنوبيا وسلسلة فنادق غسان سعد" وجميعها تقع ضمن المنطقة الأثرية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

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كما أفاد المرصد بأن الميليشيات نصبت حاجزا رئيسيا في مدخل الفنادق.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية المنتشرة ضمن مناطق سيطرة النظام، تقوم بشكل دوري بتبديل مواقعها خوفاً من الاستهداف.

مرتعاً للميليشيات

وتعتبر مدينة تدمر التاريخية عقدة ما بين شرق سوريا وغربها والسيطرة عليها هدف للجميع بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.

لتصبح بعد ذلك مرتعاً للميليشيات الإيرانية وخصوصاً ميليشيا "فاطميون" الأفغانية وميليشيات عراقية أخرى بعد أن جرى توطين مئات العوائل غير السورية في منازل المدنيين الذين هجروا.

يذكر أن قوات النظام مدعومة جواً بالطيران الروسي وأرضاً بالميليشيات التابعة لإيران، سيطرت على مدينة تدمر في مارس من العام 2017.

كما شهدت المدينة قبل ذلك التاريخ معارك كر وفر بين النظام وميليشياته وتنظيم داعش.