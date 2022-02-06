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بعد أن أدمى القلوب.. هذا جديد الطفل فواز المختطف بسوريا

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ضرب طفل

بعد أن أدمى القلوب.. هذا جديد الطفل فواز المختطف بسوريا

يظهر الطفل (6 سنوات) في فيديو وهو يتعرض للضرب بشكل وحشي ويتوسل خاطفيه أن يتوقفوا عن تعذيبه

دبي - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

تتوالى فصول الطفل السوري المخطوف فواز قطيفان منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر. وفي جديدها ما أعلنه الفنان السوري القدير عبد الحكيم قطيفان، في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، أن العائلة "ستجمع مبلغ الفدية" للإفراج عن طفلها.

وأكد قطيفان أن العائلة قادرة على جمع مبلغ الفدية، دون الحاجة لمساعدة، معبرا عن شكره لكل من مد يد العون.

وقال في تعليق كتبه على الفيديو: "لأهلي السوريين وغير السوريين الكرام، الذين أبدوا تعاطفا إنسانيا عاليا ومشرفا من أجل الإفراج عن الطفل فواز قطيفان.. لكم الامتنان الكبير والشكر الجزيل".

وأشار إلى أن العائلة لم تطلب جمع مبلغ الفدية "لا من جمعية ولا من أحد، وعندما نعجز سنطلب ذلك، وسنجمع الفدية خلال ساعات".

وحذر قطيفان من "استغلال موضوع فواز للابتزاز، أو لتقديم تبرعات ومساعدات لا يعرف إلى أين تذهب".

وانتشر وسم #انقذوا_الطفل_فواز على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل العمل على إطلاق سراحه بعدما انتشر مقطع فيديو له يوثق تعرضه للعنف والتعذيب على يد خاطفيه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر في مشهد مؤلم لا يحتمل، مقطعاً مصوراً لطفل مختطف يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم.

ويظهر الطفل البالغ من العمر 6 سنوات في الفيديو وهو يتعرض للضرب بشكل وحشي بما يبدو أنه حزام جلدي، ومستلق على سرير، ويبكي ويتوسل خاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه، قائلاً: "مشان الله لا تضربوني".

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يذكر أن الطفل ينحدر من بلدة إبطع في ريف درعا الأوسط. وقد اختطف في 2 نوفمبر من العام الفائت، أثناء ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، حيث اعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية واقتاداه إلى مكان مجهول.

وبحسب المرصد، أرسل الخاطفون عدة أشرطة مصورة للطفل وهو يناشد ذويه، في أوقات مختلفة.

إلى ذلك، تبلغ قيمة الفدية 500 مليون ليرة سورية أي نحو 150 ألف دولار أميركي.

يشار إلى أن كلاً من مناطق سيطرة النظام السوري والمناطق التي تسودها حالة من الفوضى الأمنية، مثل بعض المحافظات كدرعا والسويداء ودمشق، تنتشر فيها عصابات تخصصت في خطف الأشخاص مقابل الحصول على فدى ومبالغ مالية كبيرة.

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