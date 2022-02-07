قوات بيلاروسية تتوجه إلى سوريا لدعم الجيش الروسي

تخطط بيلاروسيا لإرسال 200 جندي إلى سوريا للعمل جنبا إلى جنب مع القوات الروسية في البلاد، بحسب وثيقة حكومية روسية نُشرت اليوم الاثنين.

وتنص مسودة اتفاق بين روسيا وحليفتها بيلاروسيا، أقرها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على تقديم القوات البيلاروسية "دعماً إنسانياً" للسكان خارج مناطق القتال في سوريا.

مادة اعلانية

ومنذ عام 2015، تشن روسيا حملة عسكرية في سوريا، حيث نسّقت مع إيران لمساعدة حكومة بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد بعد حرب أهلية مدمرة.

ويعكس نشر القوات البيلاروسية في سوريا، العلاقات الدفاعية متزايدة القوة بين البلدين الجارتين والحليفتين.

وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت روسيا جزءا من قواتها من سيبيريا والشرق الأقصى إلى بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة شاملة.

زاد انتشار القوات الروسية في بيلاروسيا من الحشد العسكري قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف الغرب من غزو محتمل.

ودعا زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي يعتمد بشكل متزايد على دعم الكرملين السياسي والمالي في خضم عقوبات غربية موجعة فرضت على البلاد بسبب حملة أمنية شنها لقمع احتجاجات محلية، إلى علاقات دفاعية أوثق مع موسكو. وعرض مؤخراً استضافة أسلحة نووية روسية في بلاده.