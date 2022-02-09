السويداء مستمرة بانتفاضتها.. والنظام يحشد حولها

في إطار استمرار الاحتجاجات في السويداء لليوم الرابع على التوالي ضد النظام والسياسات الحكومية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أهالي في قرية مجادل بريف المدينة عمدوا الأربعاء، إلى قطع الطريق المؤدية إليها، إضافة إلى قيام سكان بلدة نمرة بقطع الطرقات والسماح لعمال القطاع الخاص والمدرسين وطلاب المدارس والجامعات بالمرور.

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جاء ذلك وسط معلومات عن نية المحتجين التوجه إلى ساحة السير في مدينة السويداء.

تعزيزات عسكرية لقوات النظام

فيما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام ليلًا إلى مركز المدينة، وذلك بعدما بدأ أهالي من قرى الريف الشمالي بدأوا بالاحتجاج ضد النظام والسياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية.

وعمد المحتجون إلى قطع أوتستراد دمشق – السويداء من جهة الريف الشمالي بالإطارات المشتعلة، حيث يسمح المحتجون لعمال القطاع الخاص والمدرسين وطلاب المدارس والجامعات بالمرور.

كما نقل المرصد إقامة نحو 20 نقطة احتجاج في مناطق متفرقة من المدينة وريفها، إضافة إلى وجود أكثر من 7 مناطق بريف السويداء تشهد احتجاجات على قرارات حكومة النظام الأخيرة.

احتجاجات واسعة

يذكر أن محافظة السويداء تشهد احتجاجات واسعة للأهالي ضد النظام السوري، حيث تجمع مئات الأهالي في ساحة السير وسط المدينة رافعين لافتات مناوئة وأخرى تطالب بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا.

يشار إلى أن الأزمة بدأت بعدما أعلنت حكومة النظام الشهر الماضي عن استبعاد فئات عدتها "الأكثر ثراء"، من الدعم الحكومي للمواد الأساسية كالخبز، والغاز، والمازوت، والمواد التموينية، زاعمة أنها تشمل الفئات "الأكثر ثراء"، مع العلم أن دخل تلك الفئات لا يتجاوز الـ30 دولاراً أميركياً شهرياً.

وقد فجّر ذلك القرار غضباً واسعاً جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومظاهرات شملت عدة مناطق من البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن 90% من الناس في سوريا يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 7.78 مليون لا يملكون أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً.

وتعاني البلاد منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة، ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.