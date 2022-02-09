مسيّرة تركية تقصف مواقع في الحسكة.. وسقوط قتلى وجرحى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن مسيّرة تركية استهدفت عدة مواقع شمال غربي الحسكة، تسبب في مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين. وقال إن الاستهداف شمل محطة للوقود.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء هاوار الكردية، أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تركية لسيارة بقرية غرب ناحية عامودا بالحسكة.

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وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، منذ ساعات الفجر الأولى لليوم الأربعاء، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على قرى بريف أبو راسين/ زركان بريف الحسكة الشمالي الغربي.

كما تركز القصف على قرية تل ذياب حيث تعرضت بعض منازل المدنيين لدمار بشكل كامل، نتيجة القصف، وسط حركة نزوح الأهالي من المنطقة بسبب شدة القصف.

وفي 7 نوفمبر/شباط، أشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت قصفًا صاروخيًا استهدف قرى دادة عبدال والبوبي شمال غرب ناحية أبو راسين/زركان وقريتي الأسدية وتل ذياب وابراهيمية والكسرة شمالها، بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث سقطت إحدى القذائف الصاروخية على نقطة تابعة للنظام في تل ذياب، حيث يسمع صدى القصف المتواصل إلى مناطق بعيدة.