سوريا.. مقتل 9 عناصر من داعش في غارات روسية على الرقة وحماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 9 عناصر من تنظيم داعش بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية خلال الساعات الماضية بمحافظتي الرقة وحماة.

وقال المرصد إن الغارات استهدفت مناطق انتشار عناصر التنظيم في باديتي الرصافة وآثريا بالمحافظتين، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحا بعضهم في حالة خطرة.

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هذا وشارك ما يزيد على 100 مقاتلي تنظيم داعش في هجوم منسق على سجن غويران بالحسكة شمال شرقي سوريا يوم 20 كانون الثاني/يناير الجاري، وفجروا شاحنتين مفخختين، وتمكن المهاجمون من تحرير عدد من رفاقهم المساجين وصادروا أسلحة واحتلوا بعض أقسام السجن لفترة، قبل أن تستعيد قوات سوريا الديمقراطية، ومعظمها من المقاتلين الأكراد، السيطرة على الموقف.

واعتبر هذا الهجوم العملي "الأكبر والأعنف" منذ إعلان القضاء على التنظيم في سوريا قبل 3 سنوات.

يذكر أن سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة يعد من بين أكبر مراكز الاعتقال التي تشرف عليها الإدارة الذاتية للأكراد في شمال سوريا.

وكان السجن يضمّ قرابة 3500 مقاتل من التنظيم، غالبيتهم ممن تمّ القبض عليهم خلال آخر المعارك التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم قبل دحره عام 2019.