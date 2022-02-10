.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأساة في سوريا.. انهيار مبنى يقتل امرأة و3 من أطفالها

  • الخط
A member of the Syrian Civil Defense White Helmets carries a child rescued from the debris of a collapsed building on the southern edge of the city of Idlib, Syria, early Thursday, Feb. 10, 2022. The White Helmets said Thursday the building collapsed in northwest Syria leaving a woman and three of her children dead while her husband and three other children were pulled out alive. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار

مأساة في سوريا.. انهيار مبنى يقتل امرأة و3 من أطفالها

جاء انهيار المبنى مساء الأربعاء على الطرف الجنوبي لمدينة إدلب فيما يشهد شمال غرب سوريا أسابيع من الأمطار والثلوج

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت جماعة الدفاع المدني السوري التي تنشط في مناطق المعارضة اليوم الخميس إن انهيار مبنى في شمال غرب سوريا أدى إلى مقتل امرأة وثلاثة من أطفالها، بينما نجا زوجها وثلاثة أطفال آخرين.

وجاء انهيار المبنى مساء الأربعاء على الطرف الجنوبي لمدينة إدلب فيما يشهد شمال غرب سوريا أسابيع من الأمطار والثلوج.

من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار

وقال الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم "الخوذ البيضاء"، إن عمليات الإنقاذ في المبنى المكون من طابقين استمرت حوالي أربع ساعات.

وأضاف أن الأم وأحد أطفالها كانا لقيا مصرعهما بالفعل عندما أخرجهما رجال الإنقاذ، بينما توفي طفلان متأثرين بجروحهما بعد ذلك بوقت قصير.

من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
جديد الطفل فواز المخطوف بسوريا.. هذا ما تخشاه العصابة سوريا جديد الطفل فواز المخطوف بسوريا.. هذا ما تخشاه العصابة

وفي وقت لاحق من الليل، تم إخراج الأب وثلاثة أطفال آخرين أحياء ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومحافظة إدلب هي آخر معقل للمعارضة في سوريا التي مزقتها الحرب، ويقطنها حوالي 3 ملايين نسمة، كثير منهم نازحون داخلياً.

أدى الصراع في سوريا الذي بدأ في مارس/آذار 2011 إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد، البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليوناً.

من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
  • من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
  • من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
  • من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
  • من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
  • من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
5 صور
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
من عمليات انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المنهار
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من الحدود التركية اليونانية.. شهادات من المهاجرين العائدين لتركيا من الحدود التركية اليونانية.. شهادات من المهاجرين العائدين لتركيا
اكتشف المزيد