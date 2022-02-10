مأساة في سوريا.. انهيار مبنى يقتل امرأة و3 من أطفالها

قالت جماعة الدفاع المدني السوري التي تنشط في مناطق المعارضة اليوم الخميس إن انهيار مبنى في شمال غرب سوريا أدى إلى مقتل امرأة وثلاثة من أطفالها، بينما نجا زوجها وثلاثة أطفال آخرين.

وجاء انهيار المبنى مساء الأربعاء على الطرف الجنوبي لمدينة إدلب فيما يشهد شمال غرب سوريا أسابيع من الأمطار والثلوج.

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وقال الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم "الخوذ البيضاء"، إن عمليات الإنقاذ في المبنى المكون من طابقين استمرت حوالي أربع ساعات.

وأضاف أن الأم وأحد أطفالها كانا لقيا مصرعهما بالفعل عندما أخرجهما رجال الإنقاذ، بينما توفي طفلان متأثرين بجروحهما بعد ذلك بوقت قصير.

وفي وقت لاحق من الليل، تم إخراج الأب وثلاثة أطفال آخرين أحياء ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومحافظة إدلب هي آخر معقل للمعارضة في سوريا التي مزقتها الحرب، ويقطنها حوالي 3 ملايين نسمة، كثير منهم نازحون داخلياً.

أدى الصراع في سوريا الذي بدأ في مارس/آذار 2011 إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد، البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليوناً.