مقتل 7 من داعش في غارات جوية روسية على البادية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بمقتل سبعة عناصر من تنظيم داعش في غارات شنتها مقاتلات حربية روسية على البادية السورية في الليلة الماضية.

وقال المرصد إن الطائرات الروسية استهدفت بأكثر من 20 غارة آليات ومواقع لداعش بمنطقة جبل البشري في بادية الرقة وبادية آثريا ضمن محافظة حماة.

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وأحصى المرصد قبل أيام مقتل تسعة عناصر من داعش في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق صحراوية ضمن محافظتي الرقة (شرق) وحماة (وسط).

قال إن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحاً بعضهم في حالة خطرة".

وغالباً ما تشنّ روسيا، أبرز داعمي دمشق، غارات على مناطق انتشار داعش في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق.

وشنّ التنظيم الشهر الماضي هجوماً منسقاً على سجن يديره الأكراد في مدينة الحسكة (شرق)، شارك فيه مقاتلون من خارج السجن وآخرون معتقلون فيه، أعقبته اشتباكات استمرت أياماً وأوقعت مئات القتلى من الطرفين.

وقتل زعيم التنظيم أبو ابراهيم الهاشمي القرشي مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. ولم يعلّق التنظيم على مقتله بعد أو يعلن تعيين خلف له.