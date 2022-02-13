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شاهد الصور الأولى للطفل فواز قطيفان مع أهله بعد إفراج العصابة عنه

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الطفل فواز قطيفان
فواز قطيفان

شاهد الصور الأولى للطفل فواز قطيفان مع أهله بعد إفراج العصابة عنه

الطفل فواز قطيفان يعود لأهله بعد أكثر من 3 أشهر في الاختطاف

دبي _ العربية.نت

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انتشرت صور الطفل السوري فواز قطيفان مع عائلته عقب تحرير وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي ولقيت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مصدر في قيادة شرطة النظام في مدينة درعا لوسائل إعلام سورية أن الطفل فواز قطيفان قد أفرج عنه وعاد إلى أهله.

كما أكدت وزارة الداخلية النظام في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحرير الطفل فواز قطيفان مشيرة إلى أن صحته جيدة.

قال والد الطفل السوري المحرر فواز قطيفان إن الخاطفين أوصلوا ابنه إلى صيدلية بمدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية لهم.

ومن جهته هنأ الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان في تدوينة على "فيسبوك" برجوع الطtل فواز إلى أهله بعد معاناة.

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يذكر أن قصة الطفل تفاعلت في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، يظهر فيه الطفل وهو يتعرض للتعذيب بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.

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