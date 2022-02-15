15 سفينة حربية و30 طائرة روسية تجري مناورات قبالة سوريا

نشرت روسيا مقاتلات من طراز "ميغ 31 كيه" وصواريخ "كينزال" الأسرع من الصوت وقاذفات قنابل طويلة المدى من طراز "توبولوف تي. يو. 22 – إم" الاستراتيجية في قاعدتها الجوية بسوريا لإجراء مناورات في البحر المتوسط، حسب ما نقلته، اليوم الثلاثاء، وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.

ستشارك الطائرات المقاتلة التي أُرسلت لقاعدة حميميم الجوية في مناورات بشرق المتوسط في إطار تصاعد النشاط العسكري الروسي وسط مواجهة مع الغرب بخصوص أوكرانيا والأمن في أوروبا.

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وكانت موسكو قد أعلنت في 20 يناير/كانون الثاني أن قواتها البحرية ستنظم مجموعة من المناورات تشمل جميع أساطيلها من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي بمشاركة عشرة آلاف جندي و140 سفينة حربية وعشرات الطائرات.

وبشار الأسد حليف قوي لموسكو منذ أن شنت روسيا حملة جوية في سوريا عام 2015 لدعمه. وبعيداً عن قاعدة حميميم الجوية، تسيطر روسيا على منشأة طرطوس البحرية أيضاً في سوريا.

وقال روب لي، المحلل العسكري في "معهد أبحاث السياسة الخارجية" ومقره الولايات المتحدة، إن روسيا أرسلت المقاتلات المزودة بصواريخ "كينزال" لأول مرة العام الماضي إلى سوريا بعد أن وسّعت مدرج الطائرات في قاعدة حميميم للتعامل مع مثل هذه المقاتلات.

وأضاف أن عملية النشر هذه تشير إلى تنامي الوجود العسكري الروسي في الشرق الأوسط وقدرة موسكو على العمل في مناطق مختلفة واستعراض قوتها.

وتقول وسائل إعلام روسية إن بوسع صواريخ "كينزال" الأسرع من الصوت ضرب أهداف على بعد يصل إلى 2000 كيلومتر. وهي أحد الأسلحة استراتيجية العديدة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2018.

هذا وسافر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا لتفقد المناورات البحرية التي ستشارك فيها 15 سفينة حربية و30 طائرة في شرق البحر المتوسط.

من جهتها، قالت الرئاسة السورية إن بشار الأسد التقى اليوم في دمشق شويغو، الذي يزور سوريا على رأس وفد عسكري رفيع.

وأضافت في بيان أن شويغو أطلع الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول الروسي في شرق المتوسط انطلاقاً من ميناء طرطوس السوري.