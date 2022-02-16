سوريا.. مقتل 3 وجرح 7 بقصف لمدينة أعزاز شمال حلب

تعرضت مدينة أعزاز شمال حلب لهجمات إرهابية بالصواريخ وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 7 بينهم طفل.

واستهدف القصف بحسب الدفاع المدني السوري حديقة ومناطق حيوية خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

هجمات إرهابية بالصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف حديقة ومناطق حيوية في مدينة #اعزاز شمالي #حلب، وخلفت 3 قتلى و7 مصابين بينهم طفل.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/4GoWeiPbVi — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 15, 2022

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ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل3 مواطنين بينهم عنصر شرطة، إضافة إلى إصابة نحو 7 آخرين كحصيلة أولية، نتيجة سقوط قذائف صاروخية على الأحياء السكنية ومناطق مكتظة بالمدنيين في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، انطلقت تلك القذائف من مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، بسقوط عدة قذائف صاروخية بالقرب من المشفى الوطني بمدينة أعزاز حيث تتواجد إحدى القواعد التركية، مصدرها مناطق سيطرة القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، عقب ذلك، ردت القوات التركية باستهداف مدينة تل رفعت بعدة قذائف صاروخية، مما أسفر عن إصابة طفلين ووقوع أضرار مادية بمنازل المدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في وقت سابق إلى سقوط عدة قذائف صاروخية بين قريتي الصيادة والجاموسية بريف مدينة منبج قرب خطوط التماس مع فصائل "الجيش الوطني" الموالي لتركيا في ريف مدينة الباب شرقي حلب، لترد قوات مجلس "منبج العسكري" باستهداف محيط قاعدة تركية بـ 4 قذائف في قرية حزوان بريف مدينة الباب، في حين، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرى بيلونية والشيخ عيسى ومسوقة وسد الشهباء والشغالة وزويان بريف حلب الشمالي.