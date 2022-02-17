.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غارات إسرائيلية بصواريخ أرض - أرض جنوب دمشق 

  • الخط
قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
من قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

غارات إسرائيلية بصواريخ أرض - أرض جنوب دمشق

الضربة الصاروخية أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مصدر عسكري سوري، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بأن إسرائيل استهدفت بعدة صواريخ مناطق جنوبي العاصمة دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض-أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وقال المصدر العسكر السوري إن الضربة الصاروخية أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

سوريا.. مقتل 3 وجرح 7 بقصف لمدينة أعزاز شمال حلب سوريا سوريا.. مقتل 3 وجرح 7 بقصف لمدينة أعزاز شمال حلب
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دور "الجنس اللطيف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا دور "الجنس اللطيف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد