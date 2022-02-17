غارات إسرائيلية بصواريخ أرض - أرض جنوب دمشق 

أفاد مصدر عسكري سوري، ليلة الأربعاء إلى الخميس، بأن إسرائيل استهدفت بعدة صواريخ مناطق جنوبي العاصمة دمشق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض-أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

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وقال المصدر العسكر السوري إن الضربة الصاروخية أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية.