أميركا تصنف جماعة مرتبطة بالقاعدة في سوريا "كيانا إرهابيا عالميا"

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنها صنفت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تنشط بشكل أساسي في إدلب بسوريا، جماعة "كتيبة التوحيد والجهاد"، على أنها "كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".

وبالإضافة إلى التصنيف، أعلنت الوزارة في بيان أنه تمت إضافة جماعة "كتيبة التوحيد والجهاد" إلى قائمة عقوبات، مما يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ تجميد أصول وحظر سفر وحظر أسلحة ضد الجماعة.

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ووأفادت الخارجية الأميركية أن قرارها يأتي في إطار "التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع الأنشطة الإرهابية في مناطق سوريا غير المحكومة من خلال الاستخدام الحكيم لأدواتنا في مكافحة الإرهاب ومشاركتنا البناءة مع شركائنا".