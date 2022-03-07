قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا.. ومقتل اثنين

استهدف قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، المنطقة الجنوبية في سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقالت "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية" دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن القصف.

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ونشرت "سانا" عبر قناتها الرسمية على تليغرام صوراً تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق"، وسمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وأوضحت أن القصف استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل مدنيين.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل ثلاثة جنود سوريين في 24 شباط/فبراير في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق.

وخلال شهر شباط/فبراير وحده، سجلت أربع هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.