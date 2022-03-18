.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد قتله.. القوات التركية تلقي بجثة شاب في أراضي سوريا

  • الخط
الجندرما التركية
الجندرما التركية

بعد قتله.. القوات التركية تلقي بجثة شاب في أراضي سوريا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الأهالي عثروا على جثة شاب قضى تحت التعذيب على يد قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" بريف درباسية شمالي الحسكة، يوم الأربعاء.

شاهد.. رفع علم المالديف بدل علم إيران في الأمم المتحدة إيران شاهد.. رفع علم المالديف بدل علم إيران في الأمم المتحدة

فقد تعرض الشاب للتعذيب الشديد بعد أن عبر الحدود نحو تركيا قبل أيام، وبحسب الطبيب الشرعي فإن الشاب قتل قبل 33 ساعة وعلى جسده آثار تعذيب وضرب مبرح.

يأتي ذلك بعد نحو 12 ساعة على قيام قوات حرس الحدود التركي بإلقاء جثة شاب داخل الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي، قضى تحت التعذيب على يدهم أيضا.

وأضاف المرصد أن عناصر الجندرما منعوا المدنيين من الاقتراب من موقع الجثة قرب الحدود، وأطلقوا النيران نحو كل من حاول سحب الجثة.

بذلك، يرتفع عدد المدنيين القتلى الذين قتلوا برصاص حرس الحدود التركي منذ بداية العام إلى 8 بينهم طفلان، كما أصيب 13 مدنيا بينهم 3 أطفال برصاص الجندرما أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل حرب أوكرانيا معركة سينمائية؟ هل حرب أوكرانيا معركة سينمائية؟
اكتشف المزيد