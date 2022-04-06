نصفهم أطفال.. مقتل 29 مدنياً خلال شهر واحد في سوريا

قتل 29 مدنياً نحو نصفهم من الأطفال جراء انفجار مخلفات حرب في سوريا خلال شهر آذار/مارس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

كما أورد المرصد أن القتلى، وبينهم 12 طفلاً، سقطوا في محافظات سورية عدة، كما أصيب 29 شخصاً آخرين بجروح.

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وسقط القتلى جراء انفجارات ألغام وذخائر وقنابل من مخلفات المعارك، المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ العام 2011.

وارتفع بذلك إلى 73 عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء انفجار مخلفات الحرب قي سوريا منذ بداية العام الحالي.

وسجلت سوريا العام 2020، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.

ومنذ أن بدأت عمليات الرصد في العام 1999، وثق مرصد الألغام، المدعوم من الأمم المتحدة، العام 2020 مقتل وإصابة 2729 شخصا في سوريا، وهي بلد غير موقع على معاهدة حظر الألغام.

استراتيجية داعش

وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم داعش الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية.

ووقّعت الحكومة السورية والأمم المتحدة في تموز/يوليو 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام.

وتسبب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.