سادس جريمة قتل في حماة بـ15 يوماً.. والنظام: نحقق!

وسط استمرار الانفلات الأمني في سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بوقوع جريمة قتل جديدة ضمن مناطق نفوذ النظام.

فقد قتلت شابة تبلغ من العمر 19 عمراً بطلق ناري في قرية طراد الواقعة شمال مدينة سلمية بالريف الشرقي لحماة، فيما عمدت الأجهزة الأمنية لفتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة ومرتكبيها.

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وبينما لم تكتشف أبداً تفاصيل الحادث، تناقلت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجريمة وقعت بسبب خلاف عائلي، فيما قال آخرون إنها ضحية طلق ناري خاطئ.

يذكر أن هذه سادس جريمة قتل تشهدها مناطق نفوذ النظام خلال شهر إبريل الجاري.

يأتي ذلك مع استمرار تصاعد معدل الجريمة في مختلف الأراضي السورية لاسيما مناطق نفوذ النظام، وذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في البلاد.