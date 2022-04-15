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ضربات إسرائيلية تستهدف شحنة مسيرات إيرانية في سوريا

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غارات إسرائيلية فوق دمشق (أشيفية - فرانس برس)
غارات إسرائيلية على دمشق )أرشيفية من فرانس برس)
مصادر للعربية

ضربات إسرائيلية تستهدف شحنة مسيرات إيرانية في سوريا

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر العربية، مساء الخميس، بأن الغارات الإسرائيلية في سوريا، استهدفت بطاريات دفاع جوي إيرانية وصلت حديثا، وشحنة طائرات مسيرة إيرانية متطورة، ومنظومة رادار.

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انفجارات متتالية

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات متتالية في ريف دمشق الجنوبي الغربي نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في ريف دمشق.

كانت قناة الإخبارية السورية أفادت بسماع أصوات انفجارات بريف دمشق الغربي. وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى "سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق".

مئات الضربات

يشار إلى أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها تسارعت مؤخراً.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات على الأراضي السورية، لكنها تكرّر على الدوام أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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