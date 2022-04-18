المدفعية والمسيرات التركية تقصف بلدات بريف الحسكة

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن المدفعية والطائرات المسيرة التركية قصفت بلدة أبو راسين والقرى التابعة لها بريف الحسكة.

وقالت في خبر عاجل إن القصف أدى حتى الآن إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

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وفي السياق، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت مساء السبت نقطة لقوات "الناطورة" الآشورية العاملة ضمن قوات سوريا الديمقراطية في قرية تل طويل بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، ما تسبب بإصابة عنصر في قوات الناطورة بجروح، كما أصيب مدني بجروح تم بتر ساقه.

وفي 9 نيسان/أبريل الحالي، قتل عنصر وأصيب آخران من "قسد" بجروح متفاوتة الخطورة، جراء استهداف نقطة مشتركة لعمال الخنادق وحرس الحدود التابع لـ"قسد"، من قبل طائرة مسيرة تركية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت، نقطة عسكرية يتمركز فيها حرس الحدود التابع لـ"قسد" في تلة كبز التابعة لقرية قيروان غرب الدرباسية بنحو 13 كيلومترا، مما تسبب بسقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 8 أبريل/نيسان، إلى إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة على الأقل بقصف طائرة مسيرة تركية لمنزل مدني في بلدة بريف أبو راسين بريف الحسكة، تزامنًا مع قصف بري متقطع تنفذه القوات التركية على قرية الأسدية في المنطقة.