درعا.. عسكري سوري يعذب طفله بوحشية حتى الموت
ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم يتمكن من "معرفة الدافع لارتكاب الجريمة المروعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن عسكرياً سورياً عذب ابنه حتى الموت في درعا.
وقال المرصد: "قتل عنصر في الفرقة التاسعة طفله تحت وطأة التعذيب، وحصل المرصد على فيديو، يظهر آثار التعذيب الشديدة على جثة الطفل".
#المرصد_السوري— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) April 17, 2022
الجريمة العاشرة ضمن مناطق النظام خلال الشهر الجاري.. عنصر في قوات النظام يقتل طفله تحت وطأة التعذيب في درعاhttps://t.co/bZam3GlNCw
ولفت المرصد إلى أنه لم يتمكن من "معرفة الدافع لارتكاب الجريمة المروعة".
تصاعد معدل الجريمة
ويأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد معدل الجريمة ضمن عموم المحافظات السورية، حيث تعد هذه الجريمة العاشرة التي تشهدها هذه المناطق خلال شهر أبريل الحالي.
ووثق المرصد السوري وقوع 50 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع عام 2022، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة، وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وتشمل 14 طفلا و7 نساء.
وأشار المرصد إلى أن الجرائم وقعت في مناطق متفرقة، وتشمل دمشق وريف دمشق وطرطوس وحماة والسويداء ودير الزور وحلب ودرعا وحمص.
ومن جانب آخر، قتل مواطن بالرصاص، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، الأحد، من قبل مسلحين مجهولين.
ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني المتواصل بمختلف مناطق محافظة درعا في جنوب سوريا، وفقا للمرصد.
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