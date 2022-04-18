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درعا.. عسكري سوري يعذب طفله بوحشية حتى الموت

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جنود جيش النظام السوري سوريا
جنود جيش النظام السوري

درعا.. عسكري سوري يعذب طفله بوحشية حتى الموت

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم يتمكن من "معرفة الدافع لارتكاب الجريمة المروعة

العربية.نت، وكالات

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن عسكرياً سورياً عذب ابنه حتى الموت في درعا.

وقال المرصد: "قتل عنصر في الفرقة التاسعة طفله تحت وطأة التعذيب، وحصل المرصد على فيديو، يظهر آثار التعذيب الشديدة على جثة الطفل".

ولفت المرصد إلى أنه لم يتمكن من "معرفة الدافع لارتكاب الجريمة المروعة".

تصاعد معدل الجريمة

ويأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد معدل الجريمة ضمن عموم المحافظات السورية، حيث تعد هذه الجريمة العاشرة التي تشهدها هذه المناطق خلال شهر أبريل الحالي.

أول محاكمة لضحايا تعذيب ومعتقلات النظام السوري فيديو أول محاكمة لضحايا تعذيب ومعتقلات النظام السوري

ووثق المرصد السوري وقوع 50 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع عام 2022، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة، وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وتشمل 14 طفلا و7 نساء.

وأشار المرصد إلى أن الجرائم وقعت في مناطق متفرقة، وتشمل دمشق وريف دمشق وطرطوس وحماة والسويداء ودير الزور وحلب ودرعا وحمص.

ومن جانب آخر، قتل مواطن بالرصاص، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، الأحد، من قبل مسلحين مجهولين.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني المتواصل بمختلف مناطق محافظة درعا في جنوب سوريا، وفقا للمرصد.

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