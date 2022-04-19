.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قتل طفله تعذيباً في درعا .. مشاهد لجثة الصغير لا يحتملها قلب

  • الخط
من آثار التعذيب على جسد الطفل الصغير

قتل طفله تعذيباً في درعا .. مشاهد لجثة الصغير لا يحتملها قلب

الطفل باسل قتل تحت تعذيب وحشي تعرض له مع إخوته بينما هرب الأب الفاعل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال تداعيات الجريمة البشعة التي هزّت محافظة درعا جنوب سوريا قبل يومين، وراح ضحيتها طفل بعمر الورود تعذيباً على يد والده، مستمرّة.

جريمة تروع سوريا.. رصاصة مدمن تخترق جسد والده النائم! سوشيال ميديا جريمة تروع سوريا.. رصاصة مدمن تخترق جسد والده النائم!

فبعد انتشار مقطع فيديو لا يحتمل يظهر جثة الطفل حاملة أثار تعنيف لا يوصف وسط صراخ الأم الثكلى ونحيبها، ودعواتها على طليقها، والذي تمتنع العربية.نت عن نشره كاملا لفظاعته، أوضح "تجمع أحرار حوران"، بتعليق على فيسبوك أن السبب الحقيقي وراء الجريمة لم يعرف بعد، إلا أن بعض المعلومات أشارت إلى خلاف بين القاتل وطليقته دفعته لتعذيب الأطفال الثلاث، انتقاما منها.

الأهالي لم يستغربوا التصرّف

كما أشار التجمّع في بيان إلى أن أهالي المنطقة لم يستغربوا أبداً هذا التصرّف، خصوصاً وأن الفاعل (والد الطفل)، وهو ضابط في صفوف النظام السوري معتاد على مثل أنواع التعذيب هذه.

كذلك أعلن أن القاتل علاء العلي، والذي كان يقطن في مساكن الضباط المعروفة بمساكن القنيّة بريف درعا الشمالي، فر على ما يبدو.

وكانت والدةالصغير باسل العلي الذي قضى على يد أبيه، توصلت إلى جثته، ليلة السبت 16أبريل/ نيسان، في مدينة الصنمين شمالي محافظة درعا.

وأفادت المعلومات بأن الطفل فارق الحياة تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع إخوته الاثنين، ليلة السبت، من قبل والدهم على إثر خلافه مع والدتهم طليقته، التي تنحدر من الغوطة الشرقية ولكنها تعيش مع عائلتها منذ سنوات في الصنمين.

آخران نجيا من الموت بأعجوبة

وبينما نجا الطفلان الآخران من هذا التعذيب الوحشي الذي لم يتحمله شقيقهم، إلا أنهما ما زالا يتلقيان العلاج من الكدمات والرضوض

عناصر من جيش النظام السوري في سوريا (فرانس برس)
عناصر من جيش النظام السوري في سوريا (فرانس برس)

يشار إلى أن القاتل ينحدر من قرية الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية وهو رقيب أول من مرتبات الفرقة التاسعة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا منذ سنوات انفلاتاً أمنياً واضحاً ينتج عنه جرائم قتل مرعبة بين الحين والآخر،

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أصبحت شنغهاي بؤرة جديدة لتفشي كورونا في الصين؟ كيف أصبحت شنغهاي بؤرة جديدة لتفشي كورونا في الصين؟
اكتشف المزيد