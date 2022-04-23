تركيا تعلن "تحييد" 50 من وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا

أعلنت تركيا، اليوم السبت، "تحييد" ما لا يقل عن 50 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن العملية التي شنتها تركيا جاءت ردا على مقتل شرطي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الجمعة سقوط مصابين من القوات التركية والفصائل الموالية لها، إثر سقوط عدة قذائف مدفعية على مدينة مارع الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

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وأضاف نقلا عن مصادره أن قصف مدينة مارع ألحق أضرارا بمدرعة تركية صباح اليوم، قبل أن يتم استهدافها مرة أخرى مساء اليوم بإحدى القذائف، مما تسبب باحتراقها وسقوط جرحى من القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد في وقت سابق من اليوم إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت بعشرات القذائف مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي ظهر اليوم الجمعة.