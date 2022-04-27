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إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

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غارة إسرائيل على دمشق
من غارة إسرائيلية سابقة على دمشق
سوريا والأسد

إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

مراسل العربية: الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق استهدفت شحنة أسلحة لحزب الله

دبي _ العربية.نت

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اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، فيما قال مراسل العربية إن الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق استهدفت شحنة أسلحة لحزب الله.

وأفاد المصدر بأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود في العاصمة السورية قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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