سوريا.. الأسد يعين وزيراً جديداً للدفاع

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

فيما لم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية عن أسباب القرار. ويخلف عباس في المنصب العماد علي أيوب.

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وتولى أيوب منصب وزير الدفاع منذ 1 يناير 2018. وقد كان رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة 18 تموز 2012 وحتى تعيينه وزيراً للدفاع، وهو الثالث على رأس الوزارة خلال الحرب الأهلية السورية.

وكان العماد أيوب يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان قبل ترقيته خلفاً للعماد فهد جاسم الفريج الذي عين وزيراً للدفاع في تموز 2012 خلفا للعماد داود راجحة، الذي لقي مصرعه مع ثلاثة من كبار الضباط الأمنيين والعسكريين في تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق في 18 تموز 2012.