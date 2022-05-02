الثاني خلال ساعات.. انفجار في حاجز للشرطة العسكرية شرق حلب

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإصابة ثلاثة أشخاص، هم رجل وزوجته وشخص آخر كان برفقتهم من مهجري مدينة دير الزور، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة ضمن سيارتهم بالقرب من حاجز للشرطة العسكرية على الطريق الواصل بين مدينة الباب ومدينة الراعي بريف حلب الشرقي، وسط استنفار أمني مكثف للشرطة العسكرية على مداخل ومخارج مدينة الباب عقب الانفجار.

وكان المرصد السوري أشار أمس الأحد، إلى دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يسمى “الجيش الوطني” تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة كانت تقل مدير روضة الريان وعضو سابق بـ “هيئة العلاقات العامة” التابعة لفصيل “حركة أحرار الشام” الإسلامية، مما أدى لمقتله.

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قتال عشائري

وفي سياق متصل قتل مسلحان من أبناء ريف دير الزور، نتيجية اقتتال عشائري في بلدة غرانيج شرق دير الزور، حيث تجددت الاشتباكات العشائرية في حي اللايذ مساء اليوم، وسط استمرار حالة التوتر في المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، اليوم، بأن اشتباكات اندلعت بين عائلتي “الرفاعي” و”المرسوم” في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاقتتال سببه ثأر عشائري قديم.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، نتيجة اقتتال عشائري بين قبيلة العكيدات وعشيرة الوهب، في حي الزويقات بمدينة الطبقة ضمن مناطق “قسد” غرب الرقة.