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أردوغان: نعد مشروعاً لإعادة مليون لاجئ إلى سوريا

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لاجئون سوريون في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)
لاجئون سوريون في تركيا (أرشيفية- فرانس برس)

أردوغان: نعد مشروعاً لإعادة مليون لاجئ إلى سوريا

دبي- العربية.نت

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وسط تنامي مخاوف العديد من اللاجئين السوريين في تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إعداد حكومته لمشروع يضمن عودة نحو مليون لاجئ إلى سوريا.

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كما أوضح أن حكومته في "صدد إعداد مشروع جديد يضمن العودة الطوعية لمليون سوري بدعم مؤسسات المجتمع المدني في تركيا والعالم"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

إلى الشمال السوري

وأشار إلى أن هذا "المشروع سيوفر كل الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم في 13 منطقة في الشمال السوري مثل أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض".

كما أكد عودة نحو 500 ألف سوري إلى مناطق آمنة بشمال سوريا منذ 2016.

لاجئون سوريون
لاجئون سوريون

يذكر أن تركيا تستضيف وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري مسجلين، و320.000 من جنسيات أخرى.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الحوادث التي وصفت بالعنصرية ضد السوريين، وسط ارتفاع نسب البطالة في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

فيما يتوقع العديد من المراقبين أن تكون مسألة اللاجئين السوريين ملفاً ساخناً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها البلاد في صيف العام المقبل (2023)، خاصة أن الأحزاب المعارضة تحاول منذ الآن إرضاء الناخبين الذين يطالبون بترحيل اللاجئين إلى بلدهم بهدف كسب أصواتهم في تلك الانتخابات، وهو أمر يبدو أن الحزب الحاكم يحاول فعله أيضاً لإرضاء أنصاره الغاضبين من تواجد السوريين في بلدهم مؤخراً.

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