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بايدن يلتقي والدي مصور صحافي أميركي محتجز بسجون سوريا

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     والدا أوستن تايس في مؤتمر صحفي سابق
     والدا أوستن تايس في مؤتمر صحفي سابق
سوريا والأسد

بايدن يلتقي والدي مصور صحافي أميركي محتجز بسجون سوريا

خطف في سوريا في 2012

واشنطن – فرانس برس

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التقى الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين في البيت الأبيض والدي المصور الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خُطف في سوريا قبل نحو عشر سنوات.

ووعد بايدن والدي أوستن بالعمل على إطلاق سراحه.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت سابق أنّ إدارة بايدن على تواصل "وثيق جدا" وعلى أعلى مستوى مع والدي أوستن، مارك وديبرا تايس.

أوستن تايس
أوستن تايس

وأضافت "نواصل بذل كل الجهود لإعادته إلى دياره وكذلك كل الأميركيين" الذين هم في وضع مماثل، من دون أن تدلي بأي تعليق حول وضع تايس.
وكانت قضية تايس طُرحت السبت خلال عشاء للمراسلين الصحافيين في البيت الأبيض، حضره بايدن.

وتايس مصور صحافي مستقل تعاون مع كل من وكالة فرانس برس وماكلاتشي نيوز، وواشنطن بوست، وسي بي اس وغيرها من المؤسسات الإخبارية، عندما تم احتجازه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس 2012.

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وبعد شهر ظهر تايس الذي كان يبلغ عمره 31 عاما عند احتجازه وكان عضوا في قوات المارينز الأميركية سابقا، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزا لدى جماعة مسلّحة غير معروفة.

ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عمّا إذا كان حياً أو ميتاً.

وفي مارس 2020 قال الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب إنه لا يعلم ما إذا لا يزال أوستن تايس حيّاً، لكنّ الإدارة الأميركية أعلنت العام الماضي أنه على قيد الحياة.

أوستن تايس
أوستن تايس
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