مقتل عنصرين من قوات النظام السوري وإصابة آخرين بقصف تركي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، بمقتل عنصرين من القوات السورية وإصابة آخرين بعد قصف تركي على ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد إن القصف الصاروخي والمدفعي المكثف الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف قرى الزيارة ودير جمال خريبكه بناحية شيراوا ضمن ريف حلب الشمالي الغربي، حيث تتواجد في المنطقة هناك القوات الكردية وقوات النظام.

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وفي سياق متصل، تعرضت قرى النيربية وزويوان وتل جيجان وتل مضيق والسموقة وجساجك بالريف ذاته إلى قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية والمادية حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار سابقا، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت برشقات صاروخية مكثفة 7 مواقع في كل من مدينة تل رفعت وقرية مرعناز والشهباء ديرجمال وزيارة وأبين وعقيبة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، حيث سقطت عشرات القذائف على تلك المناطق.