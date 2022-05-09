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مقتل 3 من عناصر النظام السوري في تفجير داعشي بدير الزور

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من دير الزور - نقلا عن المرصد السوري

مقتل 3 من عناصر النظام السوري في تفجير داعشي بدير الزور

دبي - العربية.نت

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ثلاثة عناصر من قوات النظام وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار عبوات ناسفة جرى زرعها من قِبل خلايا تنظيم "داعش"، استهدفت رتل لقوات النظام أثناء توجهه من منطقة حميمة إلى منطقة فيضة ابن موينع بعمق بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

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وبذلك بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 198 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 104 من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

كما قتل 94 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، في 35 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

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