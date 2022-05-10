.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف يعتقل عناصر مرتبطة بميليشيات إيرانية في إنزال جوي بسوريا

  • الخط
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي قرب منطقة السوسة في دير الزور
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
سوريا والأسد

التحالف يعتقل عناصر مرتبطة بميليشيات إيرانية في إنزال جوي بسوريا

التحالف وقوات سوريا الديمقراطية اعتقلوا قبل نحو 4 أشهر فردا من العائلة ذاتها بذات التهمة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن عملية إنزال نفذتها قوات التحالف الدولي منتصف الليلة الماضية، الأحد، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، استهدفت منزلا تقطنه عائلة نازحة من مدينة الميادين السورية، وجرى اعتقال أشخاص منه بتهمة "الارتباط بالميليشيات التابعة لإيران".

ووفقاً للمصادر، فإن التحالف وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلوا قبل نحو 4 أشهر فردا من العائلة ذاتها بذات التهمة.

وشهدت عملية الإنزال الجوي مشاركة من قبل طائرات حربية ومروحية تابعة للتحالف بالإضافة لطيران مسير.

وطالبت القوة المنفذة قاطني المنزل بتسليم أنفسهم عبر مكبرات صوت، وهو ما حدث بالفعل، بحسب المرصد، الذي أشار إلى أن عملية الإنزال جرت بالقرب من معمل السجاد ضمن البلدة.

وكشف المرصد أن قوات من سوريا الديموقراطية شاركت في عملية الإنزال، وخاصة أن بلدة الشحيل تخضع لسيطرتها.

ونفذت قوات التحالف عمليات إنزال سابقة في سوريا استهدفت بها عناصر من داعش والقاعدة.

وتتواجد قوات أميركية في سوريا لتقديم الدعم إلى قوات سوريا الديمقراطية، وأغلبها من المقاتلين الأكراد، في عمليات تعقب العناصر المتطرفة من داعش والقاعدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر
اكتشف المزيد