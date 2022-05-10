التحالف يعتقل عناصر مرتبطة بميليشيات إيرانية في إنزال جوي بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن عملية إنزال نفذتها قوات التحالف الدولي منتصف الليلة الماضية، الأحد، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، شرق الفرات، استهدفت منزلا تقطنه عائلة نازحة من مدينة الميادين السورية، وجرى اعتقال أشخاص منه بتهمة "الارتباط بالميليشيات التابعة لإيران".

ووفقاً للمصادر، فإن التحالف وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلوا قبل نحو 4 أشهر فردا من العائلة ذاتها بذات التهمة.

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وشهدت عملية الإنزال الجوي مشاركة من قبل طائرات حربية ومروحية تابعة للتحالف بالإضافة لطيران مسير.

وطالبت القوة المنفذة قاطني المنزل بتسليم أنفسهم عبر مكبرات صوت، وهو ما حدث بالفعل، بحسب المرصد، الذي أشار إلى أن عملية الإنزال جرت بالقرب من معمل السجاد ضمن البلدة.

وكشف المرصد أن قوات من سوريا الديموقراطية شاركت في عملية الإنزال، وخاصة أن بلدة الشحيل تخضع لسيطرتها.

ونفذت قوات التحالف عمليات إنزال سابقة في سوريا استهدفت بها عناصر من داعش والقاعدة.

وتتواجد قوات أميركية في سوريا لتقديم الدعم إلى قوات سوريا الديمقراطية، وأغلبها من المقاتلين الأكراد، في عمليات تعقب العناصر المتطرفة من داعش والقاعدة.