تركيا: إصابة 4 جنود على الحدود في هجوم بقذائف من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مسلحين أكرادا أطلقوا صواريخ وقذائف مورتر من سوريا على نقطة عسكرية حدودية في جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود أتراك ومدني واحد.
وأضافت الوزارة أن الجيش رد بقصف أهداف في منطقة عين العرب بشمال سوريا، حيث مصدر إطلاق النار.
كما قالت الوزارة إن الخمسة الذين أصيبوا في منطقة قرقميش بإقليم غازي عنتاب نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما نقلته "رويترز".
وجرت مثل هذه الحوادث التي شهدت تبادل القصف عبر الحدود بشكل متقطع خلال السنوات الماضية أثناء الحرب في سوريا.
وتخضع منطقة عين العرب في محافظة حلب، لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984.
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