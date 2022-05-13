سوريا.. مقتل 10 مسلحين موالين للنظام في ريف حلب الغربي

قتل عشرة مسلحين موالين لقوات النظام السوري اليوم الجمعة، جراء استهداف فصائل مقاتلة لحافلة أقلتهم في شمال البلاد، في حصيلة هي الأعلى منذ عامين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي استهدفت بصاروخ موجّه حافلة تقل مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء"، ذات الغالبية الشيعية، ما أوقع "عشرة قتلى على الأقل وأدى إلى إصابة آخرين بجروح"، وفق وكالة "فرانس برس"
ووقع القصف في محور عينجارة - قبتان الجبل بالقطاع الغربي من الريف الحلبي.
يذكر أن 6 عناصر من فصيل "جيش النصر" المنضوي ضمن صفوف "الجبهة الوطنية للتحرير" قتلوا وأصيب 5 آخرون في الثامن من الشهر الجاري جراء استهداف آلية لهم من قِبل قوات النظام، بصاروخ موجه، على محور قرية القاهرة بمنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة.
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