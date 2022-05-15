صور أقمار صناعية لموقع قصفته إسرائيل في سوريا تُظهر تدميره بالكامل

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد أن صور أقمار صناعية لموقع بسوريا تقول تقارير إن إسرائيل قصفته يوم الجمعة الماضي أظهرت "تدميره بالكامل".

وقالت الصحيفة أن صور شركة إيمدج سات إنترناشونال أوضحت أن المباني التي تم قصفها كانت "بمثابة مدخل للأنفاق تحت الأرض وجرى تدميرها بالكامل جراء الغارات الجوية".

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 6 عسكريين في الاستهداف الإسرائيلي الذي جرى على طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة السويدة بريف محافظة حماة.

وقال المرصد إن القتلى هم ضباط وصف ضباط، مشيرا إلى مقتلهم جميعا بعد استهداف عربة للدفاع الجوي بشكل مباشر خلال محاولتها التصدي للقصف الإسرائيلي.